Антонио Кассано: «Роналду уже не тот, что 4 года назад. Сейчас вы должны давать ему мяч, чтобы он забивал, думая о своих рекордах»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о влиянии на игру .

«Ювентус» избавился от тренера [ ], который показывал лучший футбол в Италии за последние 20 или 30 лет. У него была одна большая проблема – Криштиану Роналду. С ней же столкнулись и Сарри, и Пирло.

«Юве» уже обжегся в прошлом году, потому что Сарри не смог наладить химию с Роналду и некоторыми другими игроками. И что же они делают? Они берут другого тренера, который тоже хочет играть в футбол, и оставляют Криштиану Роналду, который является препятствием для этого.

Если вы решили играть в футбол определенного стиля, то Роналду – это нехорошо. Он такой игрок: сейчас вы должны давать ему мяч, чтобы он забивал, думая о своих рекордах. Роналду уже не тот, что четыре года назад.

Они купили его, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но провалились. Пирло – тренер-новичок, у него нет опыта, чтобы справиться с самым медийным игроком мира, поэтому Роналду создает ему проблемы.

Кулусевски, например, слишком зависит от Роналду. Деян не может действовать свободно, а постоянно ищет его. Если у вас в составе молодые игроки без сильного характера, то у вас начинаются проблемы», – сказал Кассано в Twitch.

В этом сезоне футболист забил 23 мяча в 24 матчах Серии А. Его полную статистику можно изучить здесь.