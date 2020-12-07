Кассано о Роналду: «Юве» купил игрока, который 5 раз брал ЛЧ, но испытывает такие проблемы в этом турнире. Парадокс»

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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о сложностях, которые «Ювентус» уже несколько сезонов подряд испытывает в Лиге чемпионов.

«Парадокс: «Ювентус» купил игрока, который пять раз выигрывал Лигу чемпионов, но испытывает такое огромное количество проблем в Лиге чемпионов.

Причина в том, что, начиная с Маурицио Сарри, «Ювентус» показывает футбол, который противоречит истории этого клуба. Очевидно, что Пирло нужно судить через четыре или пять сезонов, но «Ювентус» хочет выиграть все турниры незамедлительно», – сказал Кассано в Twitch.

Антонио Кассано: «Роналду с трудом сочетается с идеями Пирло. Он всегда был эгоистичным, живет ради голов»

«Порту» задушил «Юве» прессингом и воспользовался его ошибками. У Пирло хватает вариантов, чтобы все исправить, но придется поработать

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