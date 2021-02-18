Антонио Кассано: «Юве» купил Роналду, чтобы выиграть ЛЧ, но результаты стали хуже. Они брали Серию А и без него»

Теги Андреа Пирло Криштиану Роналду Ювентус Антонио Кассано серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано вновь раскритиковал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«У него остался год по контракту. «Ювентус» подписал его, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но после его прихода результаты в турнире стали хуже. Они брали Серию А и без него. Проект выстроен неправильно.

На протяжении 120 лет только победы имели значение для «Ювентуса». Это и по сей день остается обязанностью клуба, но они попытались изменить себе, пригласив Сарри и Андреа [Пирло].

Роналду не сочетается с идеями Пирло. Он будет продолжать забивать, потому что может делать это даже сидя. Он вбегает с левого края и может поразить ворота, а его удары головой уникальны.

Андреа хочет выстроить движение от обороны, ему нужен высокий прессинг. Роналду может решать исходы матчей, но он не так много участвует в командной работе. Я считаю его время в «Ювентусе» неудачным, если они так и не выиграют Лигу чемпионов», – сказал Кассано.

Португалец перешел в итальянский клуб летом 2018 года за 120 млн евро. 

В этом сезоне Роналду забил 18 голов в 19 матчах Серии А, сделав 3 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.

Кассано о Роналду: «Юве» купил игрока, который 5 раз брал ЛЧ, но испытывает такие проблемы в этом турнире. Парадокс»

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