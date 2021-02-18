Антонио Кассано: «Юве» купил Роналду, чтобы выиграть ЛЧ, но результаты стали хуже. Они брали Серию А и без него»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано вновь раскритиковал форварда «Ювентуса» .

«У него остался год по контракту. «Ювентус» подписал его, чтобы выиграть , но после его прихода результаты в турнире стали хуже. Они брали Серию А и без него. Проект выстроен неправильно.

На протяжении 120 лет только победы имели значение для . Это и по сей день остается обязанностью клуба, но они попытались изменить себе, пригласив Сарри и Андреа [Пирло].

Роналду не сочетается с идеями Пирло. Он будет продолжать забивать, потому что может делать это даже сидя. Он вбегает с левого края и может поразить ворота, а его удары головой уникальны.

Андреа хочет выстроить движение от обороны, ему нужен высокий прессинг. Роналду может решать исходы матчей, но он не так много участвует в командной работе. Я считаю его время в «Ювентусе» неудачным, если они так и не выиграют Лигу чемпионов», – сказал Кассано.

Португалец перешел в итальянский клуб летом 2018 года за 120 млн евро.

В этом сезоне Роналду забил 18 голов в 19 матчах Серии А, сделав 3 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.

Кассано о Роналду: «Юве» купил игрока, который 5 раз брал ЛЧ, но испытывает такие проблемы в этом турнире. Парадокс»