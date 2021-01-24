Политик Моран о «Челси» и «Эвертоне»: «Мягкая сила Великобритании ослабнет, если клубам, связанным с Россией, позволить участвовать в международных проектах»

Представитель партии либеральных демократов по иностранным делам Лейла Моран в письме министру иностранных дел Великобритании Доминику Раабу объяснила, почему «Челси» и «Эвертону» нужно запретить принимать участие в некоторых международных футбольных проектах.

С таким обращением выступили 24 члена парламента из 6 партий во главе с Моран. Причина в том, что владелец «Челси» и бизнесмен , связанный с , попали в список Алексея Навального, где он назвал россиян, против которых следует ввести санкции.

«Сильные слова – это одно, но действия – это то, что нужно сейчас. Футбол и наши футбольные клубы – часть бренда Великобритании. Они помогают нам продвигать наши интересы и наши ценности за рубежом.

Эта работа будет подорвана, если мы позволим клубам, имеющим тесные связи с российским государством, участвовать в этом. Из-за этого мягкая сила Великобритании ослабевает.

Мы призываем вас и ваших коллег из министерства иностранных дел сделать так, чтобы любой клуб с такими связями не был частью таких программ, как GREAT и Premier Skills. Среди таких клубов – и «Эвертон».

Великобритания должна продемонстрировать лидерство и отстаивать свои ценности. В дополнение к дальнейшим санкциям, четкое разъяснение необходимости защиты наших культурных и спортивных институтов станет явным сигналом для наших союзников и России», – цитирует письмо Моран BBC.

Premier Skills – программа по развитию и обучению тренеров массового футбола. Кампания GREAT – рекламный проект правительства Великобритании, продвигающий торговлю и инвестиции в страны Соединенного Королевства. Эту кампанию поддерживает .