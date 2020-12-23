«Барса» заявила, что Месси повторил рекорд Пеле по голам в одном чемпионате

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«Барселона» заявила, что капитан каталонской команды Лионель Месси повторил рекорд бразильца Пеле по голам в одной лиге.

На счету аргентинца сейчас 467 голов в Ла Лиге.

«В крупнейших европейских лигах лучшими бомбардирами всех времен являются Джимми Гривз (Англия, 357), Герд Мюллер (Германия, 365), Сильвио Пиола (Италия, 274) и Делио Оннис (Франция, 299). Никто даже близко не рядом с Лео Месси, ни в этих национальных лигах, ни в каких-либо других на континенте!

Тем не менее, Пеле до последнего лидировал в мире с его невероятным количеством голов, забитых в Бразилии. Были некоторые споры о том, были ли его голы забиты в чемпионате штата Сан-Паулу (бразильская Серия А была создана только в 1971 году), но все это уже не имеет значения.

Месси в любом случае сравнялся с этими показателями. Еще один гол, и он установит новый рекорд всех времен», – говорится в заявлении.

Впоследствии «Барселона» убрала из новости упоминание Пеле и приведенную выше цитату про его голы, назвав Месси рекордсменом.

Ранее бразильский «Сантос» опровергал информацию, что Месси превзошел рекорд Пеле по голам за один клуб, забив 644-й мяч за «Барселону».

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