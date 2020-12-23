«Барселона» изменила новость о том, что Месси повторил рекорд Пеле. Теперь капитан «Барсы» назван рекордсменом

отредактировала информацию на своем сайте о том, что капитан команды догнал по голам в одном чемпионате экс-игрока .

В новой версии информация про Пеле пропала, а Месси назван рекордсменом.

«Лео Месси бьет рекорды почти еженедельно. После матча с «Реал Сосьедад» у него теперь 700 голов за «Барселону»: 663 в официальных матчах и 37 в товарищеских. Никогда еще не было такого игрока, как Месси, и, вероятно, никогда больше не будет!

Это делает его лучшим бомбардиром всех времен в рамках одной лиги. В крупнейших европейских лигах лучшими бомбардирами всех времен являются Джимми Гривз (Англия, 357), Герд Мюллер (Германия, 365), Сильвио Пиола (Италия, 274) и Делио Оннис (Франция, 299). Нет никого даже близко рядом с Лео Месси», – говорится в сообщении.

Ранее «Барселона» публиковала версию, где говорилось, что Месси повторил достижение Пеле.