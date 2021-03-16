Левандовски забивает 40+ голов шесть сезонов подряд

Нападающий «Баварии» оформил хет-трик в матче 26-го тура Бундеслиги против «Штутгарта» (4:0).

32-летний поляк забил 42 мяча в 36 матчах нынешнего сезона во всех турнирах.

Ему удается забивать 40 или более голов уже шесть сезонов подряд: 2015/16 – 42 мяча в 51 игре, 2016/17 – 43 в 47 матчах, 2017/2018 – 41 в 48 играх, 2018/19 – 40 в 47 матчах, 2019/20 – 55 в 47 играх.

В этом сезоне Левандовски забил 35 мячей в 25 матчах Бундеслиги, установив личный рекорд. До этого лучшим результатом были 34 гола в прошлом сезоне.

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

«Баварию» лучше не злить: забили 3 за 5 минут сразу после раннего удаления. У Левандовского хет-трик – и теперь лучший сезон