Тренер женского «Рубина» о зарплатах: «У мужчин совсем другой уровень, есть болельщики. Там зарабатывают деньги, в женском такого нет»

Главный тренер женской команды Ольга Васильева поделилась мнением о состоянии женского футбола в России.

– В каком состоянии находится женский футбол в России?

– Результаты показывают падение общего уровня. Это все идет от детско-юношеского футбола, опять же, у нас не из кого выбирать. Но теперь РФС озаботился этой проблемой, поддерживает регионы, есть еще и программа «Футбол в школу». Надеюсь, ситуация сможет поправиться.

– Есть ли в России центр женского футбола?

– Как такого нет, если только «Чертаново». Но опять же, ведется работа в регионах, а это уже большой шаг.

– Каков размер среднего контракта?

– Наверное, где-то 50-70 тысяч. Максимальный, возможно, около 200-300 тысяч. Но это все в рублях, не в долларах.

– В США женщины выступают за то, чтобы зарплаты футболистов и футболисток были равны. Согласны ли вы с этим?

– Активнее всего об этом говорят только в Америке, а в России никогда к такому не придут. В любом случае, здесь разный уровень игры, немаловажен и политический момент.

Поддерживаю ли я это движение? Если взять суперлигу, то зарплаты кажутся несправедливыми. Но ни в коем случае не говорю о том, что они должны быть как у мужчин. У них совсем другой уровень, есть болельщики. На нем банально зарабатывают деньги, в женском такого нет. Чтобы что-то заплатить, нужно сначала заработать.

Считается, что женский футбол не так интересен. Хотя в Европе есть «Лион» – они играют не хуже мужчин. У нас не такой уровень, но все дело ведь в отношении.

С мальчишечьим футболом тоже самое. Почему в Европе такие результаты, ведь столько мальчишек занимается. Вначале нужно вложиться, создать какие-то условия, чтобы что-то получилось. Например, у нас всегда проблемы с полями.

– В Европе женским командам тоже выделяются не главные поля.

– Но в любом случае там есть поле для каждой команды. А у нас всегда ограничено время, пространство – дают то четверть, то половину. Это в Казани все развивается – построили манежи, а это большой плюс. В других регионах сложнее, кто-то занимается на снегу, – рассказала Васильева.