Орзул о критике женщин на ТВ: «Футбол, диван, пиво, чипсы, красивая девушка – кайф. Что еще надо?»

Телеведущая Мария Орзул высказалась о негативном отношении мужчин к девушкам, работающим в спортивной журналистике.

– Тяжело говорить о спорте, работая в целом в мужском коллективе...

– Сиськами?

– Сиськами. И еще когда не хотят спортсмены разговаривать с девушками.

– У меня не было никогда такого, чтобы со мной не хотели разговаривать.

– Но ты, когда пришла в спортивную тележурналистику, понимала, что это достаточно нетипичное для девушки занятие?

– Нет, я тогда не понимала. Мой шеф-редактор на всегда вспоминает мой первый день еще на «России 2». Я пришла, а там ньюсрум – редакторы печатают какие-то тексты. У меня никогда не было мысли, что кто-то может меня воспринять негативно, потому что я девушка и влезла как бы на мужскую территорию.

Я пришла и сказала: «Ребята, может, кому-то чай сделать или еще что-то?» Они на меня так сурово оглянулись, посмотрели, подумали «что за дура?» и дальше стали стучать. Мой шеф-редактор вспоминает, что я действительно пришла каким-то одуваном.

Нет, я не думала, что будет какой-то... Нет, ну хейта со стороны коллег не было – они сразу поняли, что я что-то понимаю, где-то разбираюсь.

А то, что подписчики наши и наша мужская аудитория запрещают влезать куда-то – ну есть такое. Я в своей колонке писала, это факт. Например, я веду футбольный эфир, задаю какие-то вопросы объективные – и не только на мой взгляд, я готовлюсь к эфиру, пишу вопросы, показываю их шеф-редактору – и он, мужчина, утверждает. Все норм.

Задаешь вопросы, весь эфир общаешься с гостем, а потом обязательно что-то напишут: «Орзул, куда она лезет, опять тупые вопросы». Если тема жаркая, ее на следующий день тоже обсуждают. Какой-нибудь наш мальчик-ведущий задает те же вопросы, потому что они объективные – и он молодец.

– Я этого вообще не понимаю. Мне наоборот прикольно, что симпатичные девушки говорят о спорте.

– Это я тоже писала в своей колонке. Мужчина, смотрит футбол, диван, пиво, чипсы – кайф. Я в хорошем смысле – реально прикольно провести вечер. Красивая девушка, симпатичная и футбол – что еще надо?

– Я хотел привести пример, потом подумал – не надо. Они [мальчики] все такие обидчивые.

– Обидчивее, чем девушки. Могу сказать за себя: я работаю для зрителя. Не то что я захожу в эфир, и у меня начинается вот это: «Я Мария Орзул, ведущая федерального канала». Нет, мне кайфово, интересно, и я хочу, чтобы зрителю тоже было интересно.

Ты работаешь, стараешься, выкладываешься. Потом выходишь из эфира, и тебе: «#####...». Ой, ну так и есть, – сказала Орзул.

Орзул о женщинах в футболе: «Не надо нам запрещать лезть куда-то. Но соглашусь, есть мужские виды спорта и женские»