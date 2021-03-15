Артем Дзюба: «Возьму академическую паузу в ударах с пенальти. Надо отдать должное Акинфееву – мастер своего дела»

Нападающий рассказал, как его партнеры по команде отреагировали на пенальти, который форвард не смог реализовать в матче 23-го тура против (3:2).

«Парни поддержали, перед ними извинился, они так отреагировали еще: «Да ты перестань, все промахивались и будут промахиваться». Поэтому небольшую академическую паузу в ударах с пенальти я возьму. А там посмотрим. От трудностей мы никогда не отказывались и не уходили, не сдавались, поэтому не дождетесь, ребятки.

Уснуть невозможно, ноги гудят. Поле твердое было, жесткое. Спасибо огромное за эти ваши эсэмэски. Вы же знаете, меня это не сломает, не надломит. И я безумно рад, что ребята поддержали все-все-все. И голевая передача этому подтверждение, я был очень этому рад. Хотелось как-то отмазаться перед парнями. В любом случае, это футбол, это жизнь, мы все оступаемся и ошибаемся. Самое главное – как мы реагируем.

Неприятно не забивать пенальти. Надо отдать должное Игорю Акинфееву, все-таки мастер своего дела. Но мы выиграли. И это самое-самое главное. Мы будем еще сильнее», – сказал Дзюба.

32-летний форвард не забил третий пенальти в этом сезоне.

Акинфеев взял пенальти от Дзюбы и обновил рекорд по числу отбитых 11-метровых – его не переиграли уже 20 раз в чемпионатах России 👏👏👏



Лови сейв Игоря и эмоции по поводу назначения точки 😡 pic.twitter.com/lg9ehO63jX — Матч ТВ (@MatchTV) March 17, 2021

Дзюба провел 21 матч в чемпионате России этого сезона, забил 13 голов и сделал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

Дзюба – хейтерам: «Я прошу всех злых, недалеких людей – не пишите гадости. Ну, ладно, это ваш удел»

Электрический Акинфеев: взял пенальти Дзюбы, наорал на судью и получил желтую. Самый отчаянный момент игры