Денисов о «Динамо»: «Самое плохое, что было в моей карьере. Такого кошмара не видел нигде»

Бывший полузащитник «Зенита»» и сборной России Игорь Денисов вспомнил о времени, проведенном в .

– Почему ты не любишь говорить о «Динамо»?

– Это самое плохое, что было в моей карьере.

– Объясни почему.

– Потому что это «Динамо». Это необъяснимая ситуация! Главное, что болельщики требуют все от футболистов, а надо требовать и от руководства клуба.

Я такого кошмара вообще не видел нигде. Когда Ротенберги взяли «Динамо», это было самое лучшее время, в первый год было классно. Они взяли Черчесова, пошел результат.

И началось... Много историй. Если начну рассказывать, вы подумаете, что я сумасшедший, – сказал Денисов.

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