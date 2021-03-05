Сестра Роналду – диктору «Порту»: «Это ты свинья. Помой свой рот, прежде чем говорить о том, кто достиг большего, чем ты добьешься за 1000 жизней»

Катя Авейру, сестра нападающего , ответила на оскорбления сотрудника «Порту» Фернандо Сауля.

Диктор стадиона «Драгау» после матчей с «Ювентусом» (2:1, 2:3) в 1/8 финала написал в инстаграме: «Мы отомстили итальянским ворам, мы отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на «Драгау». Я жду видео от Долорес и от его беззубой семьи!»

«Это ты свинья. Помой свой рот, прежде чем говорить о том, кто достиг большего, чем ты добьешься за 1000 жизней.

Очень жаль. Эти комментарии – неуважение к символу нашей страны. Я поддерживаю в чемпионате, но таких людей с командой ассоциировать я не хочу. Есть у меня зубы или нет, я все же скромная португалка.

А ты, кого я никогда в жизни не видела: с нетерпением жду встречи с тобой лицом к лицу. Со мной, моей матерью и братьями. Посмотрим, есть ли у тебя зубы, скажешь ли ты это в лицо», – заявила Авейру в инстаграме.