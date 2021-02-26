Роналду получил худшую оценку в «Ювентусе» от Corriere dello Sport за игру с «Порту». Такая же у Маккенни

Итальянская спортивная газета Corriere dello Sport оценила действия футболистов «Ювентуса» в ответном матче 1/8 финала чемпионов против «Порту» (3:2).

Самые низкие баллы среди игроков «Ювентуса» получили нападающий и полузащитник – по 4,5. Отметим, что американец вышел на поле на 75-й минуте игры, а португалец отыграл весь матч.

, отметившийся во вчерашней игре дублем, получил 8 баллов. Это самая высокая оценка за этот матч в .

Напомним, что Роналду, который сделал в игре с «Порту» голевую передачу, отвернулся в стенке при голе португальской команды со штрафного. Мяч прошел у него между ног. Этот гол решил исход двухматчевого противостояния в пользу «Порту».

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