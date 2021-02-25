Роналду отвернулся в стенке при голе «Порту» со штрафного. Мяч прошел у него между ног

Полузащитник в овертайме забил гол со штрафного, который помог его команде выйти в 1/4 финала чемпионов.

Примечательно, что мяч после удара португальца пролетел между ног отвернувшемуся .

Отметим, что в итоге «Порту» прошел в 1/4 финала именно за счет голов в гостях при равной разнице мячей 4:4.