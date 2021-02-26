«Мы узнали, что не умеет Роналду – стоять в стенке неподвижно». Линекер о Криштиану

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на действия форварда в матче с «Порту» (3:2, экстра-таймы) в рамках 1/8 финала .

«Мы наконец узнали о чем-то, что Роналду не в состоянии делать – неподвижно стоять в стенке.

«Юве» опять забил. 4:4, и у «Порту» преимущество по голам на выезде. Сумасшедшая игра», – написал британец.

Роналду отвернулся в стенке при голе «Порту» со штрафного. Мяч прошел у него между ног. Этот гол решил исход двухматчевого противостояния в пользу португальской команды.

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