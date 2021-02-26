Пирло об отставке: «Я не беспокоюсь. Аньелли сказал мне после «Порту», что мы только начали проект»

Главный тренер заявил, что не думает об отставке после вылета от «Порту» (1:2, 3:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я не знаю, почему уволили Сарри. Я тренер «Ювентуса», меня назначили, чтобы я использовал более широкий подход к игре. Проект – это дело нескольких лет, так что я не беспокоюсь.

Я разговаривал с Аньелли после матча. Мы говорили о будущем, и он сказал, что мы только начали работать над этим проектом.

Все мы расстроены. Мы хотели пройти дальше, но не думаю, что это – конец цикла. Цикл только начался. Тот, кто станет его частью в будущем, будет гордиться достигнутым», – сказал Пирло.

Напомним, покинул «Ювентус» в августе 2020 года, на следующий день после вылета команды на стадии 1/8 финала чемпионов от «Лиона» по сумме двух матчей (0:1, 2:1).

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