Маркизио о «Юве»: «Вылет из-за ошибок, которые нельзя себе позволять. Вы все видели эту стенку»

Бывший полузащитник «Ювентуса» высказался об игре команды в ответном матче 1/8 финала чемпионов против «Порту» (3:2, экстра-таймы).

Первая игра завершилась победой португальского клуба со счетом 2:1. Таким образом, «Порту» прошел дальше благодаря большему количеству голов в гостях.

«Нелепая игра! Плохо начали, смогли вернуться, а потом... Нужно было решать. В итоге – вылет из-за ошибок, которые нельзя себе позволять. Вы видели эту стенку во время штрафного, а до этого – риск во время углового, когда Артур падает, даже не дождавшись касания от игрока «Порту».

Поздравляю «Порту». Им хватило решимости и упорства, чтобы довести этот матч до нужного результата, хотя довольно долго они играли вдесятером.

великолепен. Сегодня он является настоящим оружием этого «Ювентуса».

Результат первого матча оказал большое влияние на исход всего противостояние. Такое случается с в Лиге чемпионов уже несколько лет подряд», – написал Маркизио.

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