Капелло о Роналду и Рабьо: «Раньше в стенку ставили тех, кто не боится мяча. Непростительная ошибка»

Бывший главный тренер «Милана», «Реала» и «Ювентуса» отреагировал на действия форварда туринцев в матче с «Порту» (3:2, экстра-таймы) в рамках 1/8 финала чемпионов.

Португалец отвернулся в стенке при голе «Порту» со штрафного. Мяч прошел у него между ног. Этот гол решил исход двухматчевого противостояния в пользу португальской команды.

«Непростительная ошибка. В наши времена в стенку ставили тех, кто не боится мяча. Рабьо и Роналду испугались мяча и отпрыгнули в сторону, повернулись к нему спинами. Это непростительно», – сказал Капелло.

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