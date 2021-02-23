Карпин после 2:2 с «Зенитом»: «Если показываются желтые в одну сторону, то должны и в другую»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал выступление команды и работу арбитра Алексея Матюнина в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).
«Если Песьяков стал лучшим игроком матча, то мы плохо сыграли в обороне, давая столько бить по воротам. Для меня это не очень хорошо, но я рад его хорошей форме.
Не помню, чтобы в первом тайме было много спасений. Во втором тайме перестроились на 4-4-1 после удаления. Понятно, что «Зенит» напрягал, когда мы остались вдесятером.
Мы отрабатывали много тот компонент, что нужно выходить из обороны в короткий пас. Все, что отрабатывали на тренировках, – многое получалось.
Про судейство в принципе говорить не хочу, но если показываются желтые карточки в одну сторону, то должны показываться и в другую сторону. Обычно через 10 минут после начала игры становится понятно, кому благоволит судья», – сказал Карпин в эфире программы «8-16».
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