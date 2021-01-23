«Реал» считает себя фаворитом в борьбе за Холанда. Игрок попросит около 12 млн евро в год

«Реал» может подписать нападающего дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно.

Если осуществить переход из «ПСЖ» не удастся, мадридский клуб обратится к варианту с Холандом.

В руководстве считают, что «Мадрид» – фаворит в борьбе за норвежца. Это объясняется хорошими отношениями между «Реалом» и «Боруссией», связями агента игрока Мино Райолы с президентом «сливочных» Флорентино Пересом, а также желанием Холанда попробовать свои силы в «Реале».

As со ссылкой на источники в утверждает, что в контракте форварда не прописано право выкупа за 75 млн евро в 2022 году. Это устная договоренность.

Есть вариант, при котором норвежец сменит клуб уже этим летом. Но в таком случае за него придется заплатить больше 75 млн евро.

Как сообщается, Холанд попросит зарплату в размере 12 млн евро в год. Мбаппе же хочет зарабатывать около 37 млн евро, и готов удовлетворить его требования.

В этом сезоне Холанд провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.