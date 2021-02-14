«Ман Сити» – фаворит в борьбе за Холанда, если он уйдет из «Боруссии» этим летом. Клуб не хочет продавать его в 2021-м

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может покинуть клуб этим летом, если команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Манчестер Сити» – фаворит в борьбе за Холанда, если сделка будет организована этим летом. Однако «Боруссия» не намерена продавать форварда в 2021 году, пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Ранее сообщалось, что Холанд хочет перейти в «Реал», однако вариант с «Ман Сити» он тоже готов рассмотреть. «Бавария» и «Челси» не так его привлекают.

В этом сезоне 20-летний нападающий забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах чемпионата Германии. Его полную статистику можно изучить здесь.

Звезды сборной России выбирают подарки для близких на 8 марта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья