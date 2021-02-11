Жичкин о Навальном и колонии: «ИK-2 считается одной из самых жестких. Там ломают не физически, а психологически. Люди попадают в информационный вакуум – как в бункере»

Комментатор Дмитрий Жичкин высказался об исправительной колонии № 2 неподалеку от Покрова, уроженцем которого он является.

В эту колонию, вероятно, отправили оппозиционера Алексея Навального, осужденного на два с половиной года по так называемому делу «Ив Роше».

«Располагается ИК-2 примерно в километре от южной границы Покрова. В одном из крайних многоквартирных домов живет моя мама. И я там прожил почти все детство, поэтому прекрасно знаю все места в округе. То есть ИК-2 вроде как за чертой города, но в то же время нет. Под боком.

Поразительно, но мы толком ничего и не слышали об этой колонии. Ни в детстве, ни в юношеские годы, хотя «тюремная романтика» до сих пор жива в сердцах и умах представителей отдельных слоев общества. Видимо, в ИК-2 и правда все настолько строго. Информация просто не уходит.

В тюремной среде (мне так рассказывали) ИК-2 считается одной из самых жестких в стране. Там не ломают физически, там ломают психологически. Люди попадают в информационный вакуум: информация туда не приходит, а оттуда не уходит. Как в бункере», – написал Жичкин в твиттере.