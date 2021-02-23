Дэнни Мерфи: «Гонка за титул в АПЛ завершена. «Ман Сити» безжалостен. Теперь идет лишь борьба за топ-4»

Бывший полузащитник Дэнни Мерфи поделился мнением о борьбе за титул в АПЛ и за попадание в топ-4.

«Кажется, что гонка за чемпионский титул завершена. «Манчестер Сити» выглядит таким безжалостным, пока все остальные продолжают терять очки.

«Сити» даже не пришлось играть как-то очень уж хорошо, чтобы победить «Вест Хэм». А остальные результаты уик-энда позволили им сделать отрыв в 12 очков за 12 игр до конца чемпионата.

Теперь речь идет просто о битве – кто присоединится к в четверке лучших команд. Эта гонка тоже будет увлекательной, интрига сохраняется.

«Манчестер Юнайтед» подвергся критике за то, что команда не сыграла достаточно храбро против «Челси», но очко, заработанное на «Стэмфорд Бридж», сохраняет для «МЮ» подушку безопасности – отрыв 6 очков перед пятым местом. Я считаю «МЮ» главным фаворитом на то, чтобы финишировать вторыми.

Я также думаю, что «Челси» попадет в топ-4 из-за своей силы и того факта, что сейчас их крайне сложно победить при Томасе Тухеле – они просто не проигрывают.

А вот дальше трудно сказать. У «Лестера», «Ливерпуля», «Вест Хэма» и «Эвертона» есть шансы, а и на ходу после уверенных побед в эти выходные.

В прошлом сезоне третье и четвертое места определились в последний момент, когда и «Челси» обошли «Лестер». И в этом году, похоже, будет такая же история», – написал Мерфи в своей колонке.

Отметим, что у «МЮ» 0 побед и 1 гол в 7 матчах против «большой шестерки» в этом сезоне АПЛ.

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