Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» не получает пенальти после того, как месяц-другой назад поднялся шум об этом. Тренеры влияют на судей»

Главный тренер остался недоволен тем, что в ворота «Челси» в матче (0:0) не назначили пенальти.

Главный арбитр Стюарт Эттуэлл после консультации с ВАР принял решение не назначать пенальти в ворота лондонцев в первом тайме после того, как мяч попал в руку хавбеку Каллуму Хадсону-Одои.

«Я не буду комментировать слова Шоу, потому что это может плохо обернуться для него. Я не хочу начинать полемику, но это же неправильно, разве нет? Это все влияние извне. Разговоры о ВАР и Магуайре от – размещать такое на сайте нагло, это влияет на судей [«Челси» в превью к матчу с «МЮ» на своем сайте написал, что Магуайр играл рукой в нескольких матчах сезона, но пенальти за это не было – прим. Sports.ru].

Можно прочитать, что они написали на сайте, оказывая давление на судей в вопросе пенальти в наши ворота. Мы слышали тренеров, вроде Лэмпард это начал? Куча разговоров о том, что мы получаем пенальти, хотя там нет никаких сомнений. А теперь сегодняшняя ситуация, когда мы должны были получить пенальти.

Наверное, судьи посчитали, что рука Хадсона-Одои находилась в очень естественном положении, когда он задел мяч. Я немного обеспокоен тем, что мы не получаем пенальти после того, как месяц-другой назад поднялся шум о пенальти, которые назначаются в нашу пользу. Очевидно, что тренеры влияют на судей», – заявил Сульшер.

Шоу о руке Хадсона-Одои: «Магуайр сказал, что судьям передали – это пенальти. ВАР сбил нас с толку»

Клопп пожаловался, что «МЮ» за два года пробил больше пенальти, чем «Ливерпуль» за все 5,5 лет при нем. Проверили – это почти правда