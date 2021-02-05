Тухелю в «Челси» выделят более 250 млн евро на летние трансферы. Абрамович дал добро (Sport1.de)

Главный тренер получит внушительный бюджет на летние трансферы.

47-летний специалист сможет сформировать команду в соответствии со своими желаниями и получит на это более 250 млн евро, сообщает Sport1.de.

Владелец «Челси» , как отмечается, дал добро для еще одной масштабной трансферной кампании. Прошлым летом лондонцы крупно потратились на трансферы, купив, в частности, Тимо Вернера и Кая Хавертца.

По данным источника, в список целей «Челси» входят два игрока дортмундской – и . Однако маловероятно, что летом клуб сделает предложения по двоим игрокам. Интерес к Холанду сейчас больше.