Тухелю в «Челси» выделят более 250 млн евро на летние трансферы. Абрамович дал добро (Sport1.de)

Главный тренер «Челси» Томас Тухель получит внушительный бюджет на летние трансферы.
47-летний специалист сможет сформировать команду в соответствии со своими желаниями и получит на это более 250 млн евро, сообщает Sport1.de.
Владелец «Челси» Роман Абрамович, как отмечается, дал добро для еще одной масштабной трансферной кампании. Прошлым летом лондонцы крупно потратились на трансферы, купив, в частности, Тимо Вернера и Кая Хавертца.
По данным источника, в список целей «Челси» входят два игрока дортмундской «Боруссии» – Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд. Однако маловероятно, что летом клуб сделает предложения по двоим игрокам. Интерес к Холанду сейчас больше.