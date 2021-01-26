Агент Бэйла Барнетт: «Абрамович – лучшее, что случалось с АПЛ. Теперь это лучшая лига мира»

Агент Джонатан Барнетт, представляющий хавбека , поделился мнением о ситуации в английском футболе, рассуждая о последствиях брексита и возможном введении потолка зарплат в Чемпионшипе.

«Потолок зарплат в Чемпионшипе был бы полной катастрофой. Ни один хороший молодой игрок не захочет идти в эти клубы. Это обречено на гибель. Стандарты резко упадут, и я гарантирую, что если не будет таких правил, важные люди будут покупать клубы Чемпионшипа.

Абрамович проделал большую работу. Когда он пришел, «Челси» почти разорился, лиге было тяжело. Он вкладывал деньги в , давал деньги другим клубам и трансформировал игру, то же самое может быть в Чемпионшипе, если не эти правила.

Абрамович – лучшее, что когда-либо случалось с английской Премьер-лигой, теперь это лучшая лига в мире. И все же ужасная черта Англии – мы строим, чтобы потом разрушить», – приводит слова Барнетта Daily Mirror.

«Челси» и «Эвертону» может прилететь из-за дела Навального – грозят баном международных проектов. Но на футболе это не скажется