«Любой, кто хочет выиграть «Золотой мяч», знает, что сделает это только в футболке «Барсы». Фрейша сказал, что договорился с двумя топ-игроками

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Золотой мяч Тони Фрейша Футбол

Кандидат в президенты «Барселоны» Тони Фрейша рассказал, что у него есть договоренность с двумя топ-футболистами.  

Фрейша не стал называть имена футболистов, но уточнил, что один игрок атаки, второй – обороны.

«Любой игрок, который хочет выиграть «Золотой мяч», знает, что выиграет его, только если наденет футболку «Барселоны», – сказал Фрейша, комментируя договоренность с этими футболистами.

Ранее Фрейша заявлял, что трансферы форвардов Килиана Мбаппе («ПСЖ») и Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд) «абсолютно реальны».

Он же для своей кампании использовал постер «Не позволю ВАРентино контролировать Ла Лигу», отсылающий к президенту «Реала» Флорентино Пересу.

Напомним, выборы президента «Барселоны» состоятся 7 марта.

В президентской гонке «Барсы» осталось три кандидата (еще один снялся в слезах). Вот их программы и планы по Месси

🤓⚽️🇷🇺 – угадайте клуб РПЛ по эмодзи

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья