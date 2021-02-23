«Любой, кто хочет выиграть «Золотой мяч», знает, что сделает это только в футболке «Барсы». Фрейша сказал, что договорился с двумя топ-игроками

Кандидат в президенты «Барселоны» Тони Фрейша рассказал, что у него есть договоренность с двумя топ-футболистами.

Фрейша не стал называть имена футболистов, но уточнил, что один игрок атаки, второй – обороны.

«Любой игрок, который хочет выиграть , знает, что выиграет его, только если наденет футболку «Барселоны», – сказал Фрейша, комментируя договоренность с этими футболистами.

Ранее Фрейша заявлял, что трансферы форвардов Килиана Мбаппе («ПСЖ») и Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд) «абсолютно реальны».

Он же для своей кампании использовал постер «Не позволю ВАРентино контролировать Ла Лигу», отсылающий к президенту «Реала» Флорентино Пересу.

Напомним, выборы президента «Барселоны» состоятся 7 марта.

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