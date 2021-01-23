Кандидат в президенты «Барсы» Фрейша о трансферах Мбаппе и Холанда: «Это абсолютно реально»

Кандидат на пост президента «Барселоны» Тони Фрейша оценил шансы подписать в каталонский клуб нападающих ( ) и ( Дортмунд).

«К сезону-2021/22 мы планируем инвестировать в трансферы двоих атакующих игроков, способных давать результат, а также высококлассного защитника. Мой посыл в том, что у «Барселоны» должен быть конкурентоспособный состав, который хотят видеть болельщики.

Мбаппе и Холанд? Я не могу говорить об игроках, пока с ними не будут подписаны контракты, потому что это не самая лучшая стратегия, а другие клубы могут развалить переговоры.

Но это абсолютно реально. «Барса» должна приглашать игроков, способных делать разницу», – заявил Фрейша.