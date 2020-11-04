«Не позволю ВАРентино контролировать Ла Лигу». Постер кандидата в президенты «Барсы» Фрейши о Пересе

Команда Тони Фрейши, одного из кандидатов в президенты «Барселоны», подготовила постеры для его предвыборной кампании.

Надпись на одном из них упоминает президента «Реала» : «Я не позволю ВАРентино контролировать .

На другом постере содержится упрек в адрес другого кандидата в президенты «блауграны» , который пока не принимал участия в дебатах: «Кажется, кто-то вместо дебатов сейчас в Luz de Gas».

Luz de Gas – ночной клуб в Барселоне, где Лапорта отмечал завоевание трофеев сине-гранатовыми в период работы президентом клуба.

Фото: Marca

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