«Не позволю ВАРентино контролировать Ла Лигу». Постер кандидата в президенты «Барсы» Фрейши о Пересе

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Флорентино Перес видеоповторы Футбол

Команда Тони Фрейши, одного из кандидатов в президенты «Барселоны», подготовила постеры для его предвыборной кампании.

Надпись на одном из них упоминает президента «Реала» Флорентино Переса: «Я не позволю ВАРентино контролировать Ла Лигу».

На другом постере содержится упрек в адрес другого кандидата в президенты «блауграны» Жоана Лапорты, который пока не принимал участия в дебатах: «Кажется, кто-то вместо дебатов сейчас в Luz de Gas».

Luz de Gas – ночной клуб в Барселоне, где Лапорта отмечал завоевание трофеев сине-гранатовыми в период работы президентом клуба.

Фото: Marca

«Привет, Мадрид 😎». Лапорта разместил предвыборный баннер рядом со стадионом «Реала»

В президентской гонке «Барсы» осталось три кандидата (еще один снялся в слезах). Вот их программы и планы по Месси

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья