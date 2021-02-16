Буффон – лучший вратарь с 1987 года, Касильяс – 2-й, Нойер – 5-й, Дасаев – 37-й, Акинфеев – 47-й (IFFHS)

Джанлуиджи Буффон признан Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) лучшим голкипером за время существования организации (то есть с 1987 года).
Организация провела классификацию на основе результатов своих ежегодных рейтингов вратарей. В список вошли игроки, попадавшие в топ-20. Голкиперу, занимавшему первое место в один из годов, начислялось 20 очков, второе – 19 и так далее.
В рейтинг попали:
1. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) – 357 баллов.
2. Икер Касильяс (экс-«Реал», Испания) – 260.
3. Петр Чех (экс-«Челси», Чехия) – 218.
4. Эдвин ван дер Сар (экс-«Манчестер Юнайтед», Нидерланды) – 201.
5. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) – 200.
6. Петер Шмейхель (экс-«Манчестер Юнайтед», Дания) – 179.
7. Оливер Кан (экс-«Бавария», Германия) – 162.
8. Хосе Луис Чилаверт (экс-«Велес Сарсфилд», Парагвай) – 146.
9-10. Вальтер Дзенга (экс-«Интер», Италия) – 132.
9-10. Андони Субисаррета (экс-«Барселона», Испания) – 132.
11-12. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) – 130.
11-12. Клаудио Таффарел (экс-«Галатасарай», Бразилия) – 130.
13. Мишель Прюдомм (экс-«Стандард», Бельгия) – 124.
14. Фабьен Бартез (экс-«Манчестер Юнайтед», Франция) – 115.
15. Дэвид Симэн (экс-«Арсенал», Англия) – 114.
16. Виктор Вальдес (экс-«Барселона», Испания) – 113.
17. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 112.
18. Дида (экс-«Милан», Бразилия) – 109.
19. Витор Байя (экс-«Порту», Португалия) – 94.
20. Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика) – 93.
...
37. Ринат Дасаев (экс-«Спартак», СССР) – 57.
47. Игорь Акинфеев (ЦСКА, Россия) – 47.
Буффон – лучший вратарь XXI века, Касильяс – 2-й, Нойер – 4-й, де Хеа – 14-й, Алиссон – 17-й (IFFHS)