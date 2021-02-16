Буффон – лучший вратарь с 1987 года, Касильяс – 2-й, Нойер – 5-й, Дасаев – 37-й, Акинфеев – 47-й (IFFHS)

Джанлуиджи Буффон признан Международной федерацией футбольной истории и статистики ( ) лучшим голкипером за время существования организации (то есть с 1987 года).

Организация провела классификацию на основе результатов своих ежегодных рейтингов вратарей. В список вошли игроки, попадавшие в топ-20. Голкиперу, занимавшему первое место в один из годов, начислялось 20 очков, второе – 19 и так далее.

В рейтинг попали:

1. ( , Италия) – 357 баллов.

2. (экс-«Реал», Испания) – 260.

3. (экс- , Чехия) – 218.

4. Эдвин ван дер Сар (экс-«Манчестер Юнайтед», ) – 201.

5. ( , ) – 200.

6. Петер Шмейхель (экс-«Манчестер Юнайтед», ) – 179.

7. Оливер Кан (экс-«Бавария», Германия) – 162.

8. Хосе Луис Чилаверт (экс-«Велес Сарсфилд», Парагвай) – 146.

9-10. Вальтер Дзенга (экс- , ) – 132.

9-10. Андони Субисаррета (экс-«Барселона», Испания) – 132.

11-12. ( , ) – 130.

11-12. Клаудио Таффарел (экс- , Бразилия) – 130.

13. Мишель Прюдомм (экс-«Стандард», Бельгия) – 124.

14. Фабьен Бартез (экс-«Манчестер Юнайтед», Франция) – 115.

15. Дэвид Симэн (экс-«Арсенал», Англия) – 114.

16. Виктор Вальдес (экс-«Барселона», Испания) – 113.

17. Уго Льорис ( , Франция) – 112.

18. Дида (экс-«Милан», Бразилия) – 109.

19. Витор Байя (экс-«Порту», Португалия) – 94.

20. Кейлор Навас ( , Коста-Рика) – 93.

...

37. Ринат Дасаев (экс-«Спартак», СССР) – 57.

47. Игорь Акинфеев (ЦСКА, Россия) – 47.

Буффон – лучший вратарь XXI века, Касильяс – 2-й, Нойер – 4-й, де Хеа – 14-й, Алиссон – 17-й (IFFHS)