Буффон – лучший вратарь XXI века, Касильяс – 2-й, Нойер – 4-й, де Хеа – 14-й, Алиссон – 17-й (IFFHS)

Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики ( ).

Организация провела классификацию на основе результатов своих ежегодных рейтингов вратарей. В список вошли игроки, попадавшие в топ-20. Голкиперу, занимавшему первое место в один из годов, начислялось 20 очков, второе – 19 и так далее.

В рейтинг попали:

1. ( , Италия) – 330 баллов.

2. Икер Касильяс (экс-«Реал», Испания) – 244.

3. Петр Чех (экс- , Чехия) – 218.

4. Мануэль Нойер ( , Германия) – 183.

5. Тибо Куртуа ( , ) – 130.

6. Виктор Вальдес (экс-«Барселона», Испания) – 113.

7. Уго Льорис ( , Франция) – 106.

8. Эдвин ван дер Сар (экс-«Манчестер Юнайтед», Нидерланды) – 105.

9. Оливер Кан (экс-«Бавария», Германия) – 99.

10. Кейлор Навас ( , Коста-Рика) – 93.

11. Дида (экс- , Бразилия) – 90.

12. Ян Облак ( , Словения) – 85.

13. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», Германия) – 78.

14. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания) – 75.

15. Йенс Леманн (экс-«Арсенал», Германия) – 72.

16. Роберто Аббондансьери (экс-«Бока Хуниорс», Аргентина) – 68.

17. Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) – 64.

18. Жулио Сезар (экс-«Интер», Бразилия) – 63.

19. Фабьен Бартез (экс-«Манчестер Юнайтед», Франция) – 55.

20. Хосе Рейна («Лацио», Испания) – 54.