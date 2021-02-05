Брих – лучший судья XXI века, Чакыр – 2-й, Уэбб – 3-й, Коллина – 11-й, Кашшаи – 15-й (IFFHS)

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Феликс Брих признан лучшим арбитром XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Организация составила классификацию на основе результатов своих ежегодных рейтингов судей. В список вошли арбитры, попадавшие в топ-20. Рефери, занимавшему первое место в один из годов, начислялось 20 очков, второе – 19 и так далее.

В рейтинг попали:

1. Феликс Брих (Германия) – 141 балл.

2. Джюнейт Чакыр (Турция) – 140.

3. Говард Уэбб (Англия) – 137.

4. Маркус Мерк (Германия) – 135.

5. Бьорн Куйперс (Нидерланды) – 133.

6. Никола Риццоли (Италия) – 121.

7. Оскар Руис (Колумбия) – 104.

8-10. Массимо Бузакка (Швейцария) – 96.

8-10. Хорхе Ларрионда (Уругвай) – 96.

8-10. Любош Михел (Словакия) – 96.

11. Пьерлуиджи Коллина (Италия) – 94.

...

15. Виктор Кашшаи (Венгрия) – 81.

16. Мартин Аткинсон (Англия) – 80.

17. Дамир Скомина (Словения) – 76.

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