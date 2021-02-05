Брих – лучший судья XXI века, Чакыр – 2-й, Уэбб – 3-й, Коллина – 11-й, Кашшаи – 15-й (IFFHS)

Феликс Брих признан лучшим арбитром XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Организация составила классификацию на основе результатов своих ежегодных рейтингов судей. В список вошли арбитры, попадавшие в топ-20. Рефери, занимавшему первое место в один из годов, начислялось 20 очков, второе – 19 и так далее.
В рейтинг попали:
1. Феликс Брих (Германия) – 141 балл.
2. Джюнейт Чакыр (Турция) – 140.
3. Говард Уэбб (Англия) – 137.
4. Маркус Мерк (Германия) – 135.
5. Бьорн Куйперс (Нидерланды) – 133.
6. Никола Риццоли (Италия) – 121.
7. Оскар Руис (Колумбия) – 104.
8-10. Массимо Бузакка (Швейцария) – 96.
8-10. Хорхе Ларрионда (Уругвай) – 96.
8-10. Любош Михел (Словакия) – 96.
11. Пьерлуиджи Коллина (Италия) – 94.
...
15. Виктор Кашшаи (Венгрия) – 81.
16. Мартин Аткинсон (Англия) – 80.
17. Дамир Скомина (Словения) – 76.