Василий Казарцев: «Сутки был без сна после матча «Спартак» – «Сочи», не выходил из купе в поезде. Проводница зашла проверить, жив ли я»

Арбитр Василий Казарцев, работавший на скандальном матче «Спартак» – (2:2), рассказал, как чувствовал себя после этой игры.

– Вы говорили, что в отель, в который вы уехали после игры, кто-то пытался залезть. Кто?

– Не знаю, наверное, фанаты. Я сам никого не видел. Служба охраны на входе сказала, что было неспокойно. Говорили, что должны приехать сотрудники полиции для контроля обстановки. Никого не видел, но мы по отелю особо не гуляли.

– Во сколько приехали в отель?

– В половине первого ночи.

– Когда поняли, что надо уезжать в другое время?

– Ближайший поезд был в пять утра, на него и сел. Во времена учебы в Петербурге я на нем ездил домой и обратно, он проходящий через Москву. Тогда у страха были глаза велики, выкупил целое купе. А когда сел в поезд, оказалось, что в вагоне всего человека три. Но было неспокойно.

Провожал меня мой товарищ из Петербурга, который ездит на многие мои игры по стране, как ни странно, он болельщик . Он меня прикрывал.

– Что он вам сказал после игры?

– Матч не обсуждали. Как он сам признается, он стал меньшим болельщиком команды и большим суппортером судей после того, как лично соприкоснулся со всем этим.

– Оглядывались?

– Ну, так... Тогда все были в масках везде, поспокойнее было.

– Вы не спали ту ночь?

– Сутки, наверное, был без сна. Даже проводница поезда зашла ближе к концу поездки, заглянула проверить, жив ли я. За всю поездку ни разу не вышел из купе, хотя говорил ей, что зайду за чаем, за едой. Работа кипела. Отсматривал моменты, анализировал. В середине дня сообщили про эфир, надо было все обдумать.

– Кто вас встречал дома?

– Как уже сказал, не доехал до своей станции, вышел чуть раньше. Как потом оказалось, друзья готовили громкую встречу на вокзале с плакатами, поддержкой и прочим.

Я сошел чуть раньше из-за эфира, отец по-тихому встретил, поехали домой. Никаких громких событий не было. Ехал к детям, летом они гостили у бабушки с дедушкой. Они были не особо в курсе этого дела. Слышали, что что-то случилось, что шумно вокруг папы.

– Объяснили, что происходит?

– Старший играет в футбол, и над ним там потом подхихикивали, увидев его фамилию на спине. Спрашивали, его ли отец судил. Я ему говорил: «Сын, верь, взойдет она – звезда пленительного счастья, не обращай ни на кого внимания». Ему, наверное, неприятно, что папу его склоняют налево и направо, а он по-детски пытается отстаивать позицию, защищать отца.

– Как?

– Драться он не кидался, но кулаки сжимал, зубы стискивал и, наверное, про себя думал: «Ребята, я вас порву».

Теперь, кстати, на фоне этого есть такой рычаг в воспитании его. Если он там что-то попытается натворить, можно ему сказать: «Помнишь ситуацию, когда папа твой был неправ, и тебе это было неприятно слышать, что про него говорят. Так что, если ты будешь в чем-то неправ, мне будет также неприятно, когда кто-то будет говорить, что ты что-то натворил. Поэтому думай, что делаешь».

– Как вы встретились с женой после того матча?

– Давайте мы тему моей личной жизни подытожим так: у меня есть два замечательных сына, которые, слава богу, поддерживают отца, уважают и переживают за него. И у детей есть умная, заботливая и безгранично дорогая моему сердцу их мама, которая их безмерно любит. Дальше темы детей и их мамы я касаться не буду, – сказал Казарцев.

В августе 2020 года Казарцев прошел проверку на полиграфе. В сентябре он был отстранен от работы в РПЛ до 2021 года, а сейчас получает назначения.

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