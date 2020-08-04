Казарцев отстранен от работы в РПЛ до 2021 года, Еськов решил временно прекратить судить

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия РФС судьи Ротор Уфа Алексей Еськов Нобель Арустамян Алексей Сухой Василий Казарцев Владимир Москалев видеоповторы Сочи Ашот Хачатурянц Футбол

Несколько судей РПЛ были отстранены от работы за допущенные ошибки, сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном.

Арбитры Василий Казарцев, работавший на матче «Спартак» – «Сочи» (2:2), Алексей Сухой (матч «Ротор» – «Спартак» (0:1) и Владимир Москалев (работал на ВАР в игре «Ротор» – «Спартак») отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча.

Казарцев отстранен от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ. В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ. Сухой и Москалев отстранены на месяц.

Также Хачатурянц встретился с Алексеем Еськовым, который не прошел проверку на полиграфе. Арбитр сам решил временно приостановить работу из-за эмоционального давления и спортивных травм. Еськов признает, что допускал ошибки.

Хачатурянц не стал комментировать ход внутреннего расследования о матче 27-го тура прошлого розыгрыша РПЛ «Ростов» – «Уфа» (1:2).

Еськов не прошел тест на полиграфе после «Спартак» – «Сочи» (хотя генсек РФС говорил, что все ок). Возможно, это конец карьеры

Наше судейство = страх и беспомощность. Вместо Калошина и Кашшаи – бездушная система, которой все равно

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