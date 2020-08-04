Казарцев отстранен от работы в РПЛ до 2021 года, Еськов решил временно прекратить судить

Несколько судей были отстранены от работы за допущенные ошибки, сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в беседе с журналистом .

Арбитры Василий Казарцев, работавший на матче «Спартак» – «Сочи» (2:2), Алексей Сухой (матч – «Спартак» (0:1) и Владимир Москалев (работал на ВАР в игре «Ротор» – «Спартак») отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча.

Казарцев отстранен от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ. В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ. Сухой и Москалев отстранены на месяц.

Также Хачатурянц встретился с , который не прошел проверку на полиграфе. Арбитр сам решил временно приостановить работу из-за эмоционального давления и спортивных травм. Еськов признает, что допускал ошибки.

Хачатурянц не стал комментировать ход внутреннего расследования о матче 27-го тура прошлого розыгрыша РПЛ – «Уфа» (1:2).

Еськов не прошел тест на полиграфе после «Спартак» – «Сочи» (хотя генсек РФС говорил, что все ок). Возможно, это конец карьеры

Наше судейство = страх и беспомощность. Вместо Калошина и Кашшаи – бездушная система, которой все равно