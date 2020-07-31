Казарцева 6 часов проверяли на полиграфе. Судью спрашивали не только о матче «Спартак» – «Сочи»

Стали известны подробности проверки арбитра матча 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2) Василия Казарцева на детекторе лжи.
Судью опрашивали около 6 часов, сообщает «Спорт-Экспресс». Казарцев ответил не только на вопросы об эпизодах матча «Спартака», но и почти о всей своей судейской карьере.
Алексей Еськов, работавший видеоассистентом на этой игре, также прошел проверку на полиграфе.
Сообщалось, что Казарцева могут пожизненно отстранить от работы вне зависимости от результатов проверки на полиграфе.
Казарцева и Еськова проверят на детекторе лжи. Это любимый инструмент нашего футбола, но его можно обмануть