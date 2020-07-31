Казарцева 6 часов проверяли на полиграфе. Судью спрашивали не только о матче «Спартак» – «Сочи»

Стали известны подробности проверки арбитра матча 1-го тура «Спартак» – (2:2) Василия Казарцева на детекторе лжи.

Судью опрашивали около 6 часов, сообщает «Спорт-Экспресс». Казарцев ответил не только на вопросы об эпизодах матча , но и почти о всей своей судейской карьере.

, работавший видеоассистентом на этой игре, также прошел проверку на полиграфе.

Сообщалось, что Казарцева могут пожизненно отстранить от работы вне зависимости от результатов проверки на полиграфе.

Казарцева и Еськова проверят на детекторе лжи. Это любимый инструмент нашего футбола, но его можно обмануть