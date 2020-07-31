Мама судьи Казарцева: «Мне стали писать: «Ваш сын негодяй». Не отвечаю. Бог им судья. Бумеранг в жизни никто не отменял»

Зинаида Казарцева, мама арбитра , рассказала, что получала в социальных сетях оскорбительные сообщения после матча 1-го тура «Спартак» – (2:2).

«Как только закончился матч, мне сразу стали писать «ВКонтакте»: «Ваш сын негодяй», «Купите очки своему сынуле», разные оскорбительные видео и все такое подобное.

Я все равно свою страничку не закрыла. Я все равно это все читаю, проглатываю, но никому не отвечаю.

Каждый думает и поступает в меру своей воспитанности. Вот как они пишут, как они рассуждают, значит, это они такие, а не я и не мой сын. Написали – Бог им судья. Бумеранг в нашей жизни еще никто не отменял.

Все зло, которое из них выплескивается, не пойдет им на пользу. Но хороших людей в нашей стране все равно больше.

После Васиного прямого эфира много знакомых и незнакомых людей мне написали, какого добропорядочного и честного сына я воспитала», – сказала 64-летняя женщина.

Пенальти «Спартаку» разобрали сами Казарцев и Еськов: ошибка есть, но не явная, а ВАР подтвердил решение только из-за контакта ног (по протоколу – правильно)