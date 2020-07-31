Казарцева отстранили на неопределенное время. Он и Еськов успешно прошли полиграф

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о последствиях работы арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова на матче – (2:2).

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак» – «Сочи» Василия Казарцева и . Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры.

Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решения отстранить от работы арбитром на неопределенное время», – заявил Алаев.

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