Казарцева отстранили на неопределенное время. Он и Еськов успешно прошли полиграф

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о последствиях работы арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова на матче «Спартак» – «Сочи» (2:2).
«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак» – «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры.
Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решения отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время», – заявил Алаев.
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