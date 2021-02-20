Никола Влашич: «В ЦСКА сказали, что отпустят меня только за 35 миллионов евро»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о своем будущем.

– Возможно ли, что после лучшей осени в своей карьере от вас можно ждать лучшей весны в карьере?

– Я хорошо себя чувствую, я мотивирован, стал более опытным и зрелым. Думаю, я стал лучше и как игрок. Мне 23 года, и это логично. Так что да, я жду лучшей игры от себя весной.

– Не жалеете, что пока не почувствовали сладости от трофея?

– Нет, но вопрос звучит так, как будто мне 35 лет, а не 23. С другой стороны, очевидно, что я хочу взять трофей как можно скорее.

– Российские СМИ много говорят о вашем уходе?

– Я знаю, что мной интересовались другие клубы, но ЦСКА четко сказал мне, что отпустит, только если кто-то заплатит 35 миллионов евро. Насколько мне известно. Если бы кто-то предлагал 34 миллиона, я бы остался в Москве.

35 миллионов – это много за игрока из чемпионата России, особенно в условиях пандемии, и уж тем более в зимний трансферный период. Не знаю, был ли вообще этой зимой трансфер за 25 миллионов, не говоря уже о 35.

– Вас не беспокоит, что многие говорят, будто вы переросли РПЛ и должны перейти в лигу сильнее?

– Мне нравится, что многие высоко меня оценивают, но разве я не сделал шаг вперед в карьере как игрок ЦСКА? Не понимаю, почему я должен был уходить перед весной.

ЦСКА – великолепный клуб, Москва – невероятный город, – очень хороший чемпионат, с хорошими стадионами и тренерами. Я уйду, когда придет время, а сейчас перед нами серьезные задачи: выиграть Кубок и чемпионство, – сказал Влашич.