Никола Влашич: «Модрич – лучший игрок в истории Хорватии и один из лучших хавбеков мира»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал об общении с хавбеком .

– Вы много общаетесь с Модричем?

– Да, когда мы приезжаем в сборную. Он дает мне советы, и каждый из них – на вес золота для меня. Я считаю его лучшим игроком в истории и одним из лучших полузащитников мира.

Модрич всегда подсказывает, как мне лучше открываться, когда я жду мяч, где правильнее расположиться. Я очень ценю его советы. Мы не друзья из-за большой разницы в возрасте (Влашичу 23 года, Модричу – 35 лет – Sports.ru), но у нас очень хорошие товарищеские отношения.

– Он как отец.

– Модрич – коллега, который дает мне советы, и которого я очень уважаю. Когда мы приезжаем в сборную, он – первый, кто меня приветствует и помогает мне на поле.

– Вы часто играете на его любимой позиции.

– Но я знаю, что это не любимая его позиция. Ему больше нравится играть глубже, хотя в матчах, где он действует в роли «десятки», он очень хорош.

– Какие качества из тех, что есть у Модрича, вы бы хотели приобрести?

– Контроль над игрой. Лука знает, когда замедлить ее темп, а когда нужно ускорить его. Он невероятен.

Есть еще много вещей, которые я бы хотел приобрести от него. Например, на тренировках я осознал, что у Луки невозможно отобрать мяч. Он очень хорошо его защищает. Это стало бы вторым моим желанием, – сказал Влашич.

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