Никола Влашич: «Когда играю с парнями из «Реала» и «Барсы» в сборной, то представляю себя в топ-клубе. Должен проявить себя на Евро»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич ответил на вопрос о своем будущем.

– Я провел год в «Эвертоне», но там мне было сложно, так как я еще был молод. В Англии, если ты стоишь всего 10 миллионов фунтов, как это было в моем случае, оставить тебя в запасе – не проблема.

Мне были нужны возможности. И появился вариант с ЦСКА в российской Премьер-лиге.

– Срок вашего контракта истекает через три года, но вы планируете перейти в топ-чемпионат, верно?

– Да, конечно. Когда я играю в сборной рядом с парнями из «Реала», «Барсы», «Интера», то представляю себя в топ-клубе, но я должен двигаться шаг за шагом. Я должен как можно лучше закончить в России и постараться проявить себя на чемпионате Европы, – сказал Влашич.

В этом сезоне хорват провел 17 матчей в , забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Его полную статистику можно изучить здесь.