Мусаев – журналисту: «Вы мне два дня говорите за владение мячом. Сегодня – 62%. Вы довольны? Не нужно постоянно об этом»

Главный тренер «Краснодара» раскритиковал команду и резко отреагировал на вопросы журналиста «Матч ТВ» после поражения от загребского (2:3) в 1/16 финала .

– Подарили сопернику много мячей в середине. Это их любимая игра, когда они выбегают в атаки. Здесь мы сыграли не должным образом, создали себе кучу проблем.

Во втором тайме лучше играли, создавали много моментов, но игра в обороне не выдерживает никакой критики. Если мы хотим добиваться серьезных вещей, так обороняться невозможно – очень легкие мячи пропустили.

Были проблемы с полями – мы два дня не могли тренироваться из-за погодных условий. Но я думаю, что это не оправдание. Наверное, больше проблема в наших головах.

Я бы сейчас не стал никого обвинять, потому что мы все сыграли не должным образом. Нет одного виноватого. Я абсолютно недоволен тем, что мы сегодня увидели. Мы должны поменяться, чтобы добиваться побед. Еще ничего не потеряно, есть матч в Хорватии. Нам нужно серьезно поговорить и сделать все, чтобы пройти дальше.

Поменять нужно в голове. Должен быть другой уровень жесткости. Если ты выходишь на такую игру, должен быть готовым высекать людей. Как забили нам третий гол – это непозволительно. Человек разворачивается как Месси в лучшие годы свои половину нашей команды, и мы пропускаем мяч. Это невозможно.

Нужно играть с другим уровнем жесткости, с положительной агрессией. Нужно играть более дисциплинировано. Это нужно убрать. Это не вопрос каких-то тренировок, это вопрос нашей ментальности.

– Как ее исправить?

– Вы задаете вопросы такие. Что значит – как ее исправить? Приходить, разговаривать и исправлять.

– Ну какие слова вы сейчас, входя в раздевалку, скажете или уже сказали?

– Я уже сказал все, что хотел. Там это и останется.

Вот вы мне два дня говорите за владение мячом. Вот сегодня было владение 62%. Вы довольны?

– Нет. Я думаю, что вы тоже.

– Ну тогда, я думаю, что не нужно постоянно говорить о владении, – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» прибили массовые ошибки, третий гол – вообще тоска