Мусаев о 2:3: «Еще ничего не потеряно. «Краснодару» нужно измениться, чтобы пройти дальше»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал домашнее поражение от загребского (2:3) в первом матче 1/16 финала , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Плохо начали игру, допускали много ошибок в центре поля, которые приводили к контратакам. Мы создали им комфортные условия.

Во втором тайме было больше хороших кусков, получался контроль, были моменты, но не хватало стабильность и надежности. Были моменты и у наших ворот.

Нужно менять ментальность, нужно сделать серьезную работу над ошибками. Еще ничего не потеряно, нужно измениться, чтобы пройти дальше.

– Визуально «Краснодар» допустил очень много потерь до центрального круга или около него. Согласны ли с этим? Если да, с чем это связано?

– Да, конечно, с этого и начал разговор. «Загреб» хорошо прессингует в средней части поля, быстро переходит в ответные атаки.

Мы выбирали рискованные решения, наши крайние защитники были вверху, так мы пропустили первый гол. Этого нужно было избежать любым способом, мы проявили беспечность.

– «Краснодар» не нанес ни одного удара после розыгрышей стандартов, не считая прямого удара со штрафного Кабеллы, а у своих ворот со стандартов допустил достаточно. Почему так вышло?

– Стандарты не являются нашей сильной стороной, у нас нет много игроков, хорошо играющих головой.

В этом матче согласен, что у своих ворот дали много шансов, этого нельзя было позволять. В атаке понимали, где их слабые стороны, но, к сожалению, никак ими не воспользовались.

– С чем связан выход Шапи, а не Вандерсона в старте? И замена в перерыве.

– Вандерсон в течение недели пропустил три-четыре дня, были небольшие проблемы с мышцами. В последних матчах Шапи выглядел лучше, чем он, Шапи был готов физически, выполнял большой объем. Это был сложный выбор.

Игра не получилась не только у Шапи. Он принимал мячи очень глубоко, далеко от ворот соперника. Хотели это изменить, поэтому приняли такое решение.

– Почему «Краснодар» неудачно начинал оба тайма?

– Нужно посмотреть игру. В целом согласен, что начало было не очень хорошим, но сейчас не могу ответить на этот вопрос. Нужно пересмотреть матч.

– В чем вы видите главные резервы в ответном матче?

– Главное – наша игра. Мы должны улучшить выход из обороны, должны играть надежнее, агрессивнее. Должны поставить соперника в неудобное положение.

Когда дома пропускаешь три и проигрываешь, твои шансы понижаются, но пока они есть, мы будем делать все и будем верить, что пройдем дальше. Это будет сложно, но мы не опустили руки, и отдадим все свои силы, – сказал Мусаев.