Быстров о проигрыше «Краснодара»: «Все три гола – вратарские. Вина – тех, кто ставил Городова на матч»

Бывший полузащитник «Краснодара» поделился мнением об игре голкипера в матче с Загреб (2:3) в Лиге Европы.

– Городов говорит, что пропущенные мячи можно считать чьими угодно. А чья в них вина?

– Все три гола – вратарские. А вина – тех людей, которые ставили его на этот матч.

– А были варианты?

– Тренерский штаб должен работать и смотреть, если человек нервничает...

– В 35 лет нервничает?

– Он в принципе переходил как третий вратарь, может, на подстраховочку, он не должен был играть. Но у них есть Адамов молодой. В принципе, в таких матчах нужно доверять, подготавливать своих футболистов.

– А вы правда считаете, что можно пробовать молодого вратаря в плей-офф , сразу бросать в бой?

– Вы понимаете, что Городов не играл на высоком уровне в своей карьере? Здесь ты так же рискуешь, ставя его. А если посмотреть прошлые матчи, было видно, что он действовал неуверенно. И в плей-офф на него будет давление еще больше.

Вы же, тренеры, тренируетесь, вы должны понимать, что молодой, да, может ошибиться, но в ситуациях, где нужна была скорость для выпрыгивания и доставания мяча, ему [Городову] как раз и не хватило. И в ближний угол – это уже когда два подвез, ты уже не в очень хорошей ситуации, – заявил Быстров.

Вратарь «Краснодара» Городов о 3 голах «Загреба»: «Может, много, но есть 2-я игра. Ничего страшного»