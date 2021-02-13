У клубов РПЛ 1 победа в 25 матчах основной стадии еврокубков в сезоне

проиграл загребскому (2:3) в первом матче 1/16 финала .

Российские клубы в основной стадии еврокубков в этом сезоне в 25 матчах одержали всего одну победу: «Краснодар» 2 декабря обыграл дома «Ренн» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Также «быки» два раза сыграли вничью и четырежды проиграли.

в своей группе потерпел пять поражений при одной ничьей, у было три ничьих и три поражения. ЦСКА в проиграл три матча и трижды сыграл вничью.

, «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в группах. «Краснодар» финишировал третьим в группе ЛЧ и прошел в 1/16 финала Лиги Европы.