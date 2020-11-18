Артур выбрал бы капитаном Роналду, а не Месси: «Оба хорошие лидеры. Но с Криштиану мы вместе играем»

Полузащитник сравнил и форварда «Барселоны» , с которым вместе играл в каталонском клубе.

– Каждый по-своему проявляют лидерские качества. Лео, как по мне, проявляет их скорее жестами, хотя так и не скажешь. Многие думают, что нет, но на поле, когда он получает мяч, чувствуется его жажда забить, желание выиграть. Это его способ.

Криштиану больше выражает себя. Жестами, словами. И, понятно, когда он принимает мяч, то хочет забить и так далее.

Он ладит со всеми в раздевалке, дает советы, общается. Но, может быть, все проще из-за языка. Я не хожу к нему домой на кофе, но у нас хорошие отношения.

– Кого бы выбрал капитаном своей команды?

– Сложно. И тот, и другой могут забить по пять голов. Оба хорошие лидеры. Но [выберу] Криштиану, я играю с ним вместе, – сказал бразилец со смехом в интервью ютуб-каналу Desimpedidos.