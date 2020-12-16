Бруну Фернандеш: «Роналду и Месси становятся лучше с каждым сезоном. 11 лет борьбы за «Золотой мяч», такого больше не повторится»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметил, насколько важно заниматься самосовершенствованием.

«Во всем в жизни нужно совершенствоваться и понимать, что ты не худший и не лучший. Всегда есть время, чтобы стать лучше. Невозможно быть худшим, потому что у тебя есть время, чтобы стать лучше. И невозможно быть лучшим, потому что у тебя всегда есть время на то, чтобы прибавить.

Если посмотреть на Криштиану и Месси, они становятся лучше с каждым сезоном. Как это возможно? Все говорят, что добиться большего невозможно, но с каждым сезоном они становятся все лучше и лучше.

Одиннадцать лет борьбы за . Такого больше никогда не повторится. Подобного никогда не будет в истории футбола, потому что они все еще становятся лучше.

У меня есть шанс играть с Криштиану за сборную. Я вижу, как он хочет становиться лучше каждый раз в разных компонентах: в штрафных, ударах, игре головой, пенальти.

Желание совершенствоваться каждый раз. После поражений он знает, что ему нужно еще прибавлять, а когда побеждает, он понимает, что ему нужно оттачивать детали, чтобы стать немного лучше», – сказал португалец.

Бруну Фернандеш – лучшее, что было с «МЮ» после ухода Фергюсона. Он тренируется как маньяк и подпитывается критикой – от жены, отца, друга и дочери