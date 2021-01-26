Юрген Клопп: «Легко верить, когда дела идут хорошо. Мы пройдем через этот сложный этап вместе»

Главный тренер высказался о ряде неудачных результатов команды.

«Это сложный период. Это сложное время для всех нас. Я хочу, чтобы в этот период вы все помнили: «Легко верить, когда дела идут хорошо». Мы должны показать характер. Игроки будут рады, если фанаты поддержат нас.

Посмотрите на матч с «Ман Сити». Если вы не увидели очень хорошую футбольную команду, которая снова начнет выигрывать, то... Я не знаю.

Мы не смотрим на ситуацию легкомысленно. Вовсе нет. Сегодня нам снова очень больно. Мы получили много ударов в последние пару недель, но все изменится. Если вы по-настоящему едины только когда выигрываете, то с вами что-то не так. Мы пройдем через это вместе. Сложный момент, сложный сезон.

Во время игры с «Сити» я увидел много хороших вещей. Мы покажем их снова, снова и снова. Это ясно. У нас будет полная тренировочная неделя, и мы подумаем над этой ситуацией», – сказал Клопп.

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