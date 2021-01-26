Клопп о привозах Алиссона: «Может, у него замерзли ноги?»

Главный тренер отреагировал на две результативных ошибки вратаря Алиссона в матче против (1:4).

«Может быть, у него замерзли ноги? Это звучит забавно, но так может быть», – сказал немец в эфире Sky Sports.

Вчера, во время игры, температура в Ливерпуле опустилась до +2 градусов.

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Как именно налажал Алиссон: два жутких косяка с «Сити» за три минуты. Клопп предположил, что у кипера замерзли ноги