Клопп о привозах Алиссона: «Может, у него замерзли ноги?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на две результативных ошибки вратаря Алиссона в матче АПЛ против «Манчестер Сити» (1:4).
«Может быть, у него замерзли ноги? Это звучит забавно, но так может быть», – сказал немец в эфире Sky Sports.
Вчера, во время игры, температура в Ливерпуле опустилась до +2 градусов.
💥 «Сити» разорвал «Ливерпуль» – 4:1! Наказали за глупые привозы Алиссона и наверняка выкинули чемпиона из гонки
Как именно налажал Алиссон: два жутких косяка с «Сити» за три минуты. Клопп предположил, что у кипера замерзли ноги