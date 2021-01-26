Защитник «МЮ» Туанзебе подвергся расистским оскорблениям после 3:3 с «Эвертоном»

Защитник «Манчестер Юнайтед» подвергся расистским оскорблениям в инстаграме после вчерашнего матча 23-го тура против (3:3).

Футболист, вышедший на замену на 93-й минуте матча при счете 3:2 в пользу «МЮ», сфолил на 95-й минуте игры. Этот штрафной привел к забитому в ворота голу.

После этого в инстаграме Туанзебе появилась масса расистских оскорблений. Многие пользователи использовали эмодзи «обезьяна» в тексте своих сообщений.

Напомним, что недавно 23-летний футболист уже становился объектом проявления расизма. После поражения «МЮ» от «Шеффилд Юнайтед» (1:2) в его инстаграме также появились оскорбительные комментарии. После той игры оскорблениям подверглись нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд и полузащитник команды Антони Марсьяль.