Защитник «МЮ» Туанзебе подвергся расистским оскорблениям после 3:3 с «Эвертоном»

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе подвергся расистским оскорблениям в инстаграме после вчерашнего матча 23-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:3).

Футболист, вышедший на замену на 93-й минуте матча при счете 3:2 в пользу «МЮ», сфолил на 95-й минуте игры. Этот штрафной привел к забитому в ворота «Манчестер Юнайтед» голу.

После этого в инстаграме Туанзебе появилась масса расистских оскорблений. Многие пользователи использовали эмодзи «обезьяна» в тексте своих сообщений.

Напомним, что недавно 23-летний футболист уже становился объектом проявления расизма. После поражения «МЮ» от «Шеффилд Юнайтед» (1:2) в его инстаграме также появились оскорбительные комментарии. После той игры оскорблениям подверглись нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд и полузащитник команды Антони Марсьяль.

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