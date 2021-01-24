«МЮ» усилит охрану дома Марсьяля. Форварду и его жене угрожали смертью и присылали расистские оскорбления

озаботился безопасностью нападающего после поступивших в его адрес расистских оскорблений в соцсетях.

Клуб предложил французу помощь в обеспечении безопасности его дома, сообщает Daily Mail.

Это вызвано в том числе с тем, что жена Марсьяля получала в соцсетях сообщения со смертельными угрозами в ее адрес и в адрес супруга.

Ожидается, что «МЮ» реализует тот же сценарий защиты, как в случае с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом, когда на его дом напали фанаты, и усилит охрану.

В последнее время с расизмом в соцсетях столкнулись также Маркус Рэшфорд и Аксель Туанзебе, защитник «Челси» Рис Джеймс и игрок «Вест Бромвича» Ромейн Сойерс.

Игроки АПЛ жалуются на волну расистских угроз (даже от 12-летних). Возможно, соцсети будут жестко штрафовать за игнорирование оскорблений